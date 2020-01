Cabo Verde aderiu ao programa avançado de disseminação de dados, que harmoniza os dados macro-económicos e permite o desenvolvimento do sistema estatístico dos países que aderem a esta ferramenta informática, anunciou o Fundo Monetário Internacional em comunicado divulgado quarta-feira em Washington.

O comunicado informa ter Cabo Verde lançado uma Página Nacional de Dados, dando corpo às recomendações do programa avançado do Sistema de Disseminação Geral de Dados (e-GDDS, na sigla em inglês), que funciona como um “veículo de publicação único de dados macro-económicos essenciais em formatos legíveis pelas pessoas e por máquinas.”

Informa ainda ter o e-GDDS sido aprovado pelo Conselho Executivo do FMI em Maio de 2015 como uma forma de apoiar a transparência dos dados, encorajar o desenvolvimento estatístico e ajudar a criar sinergias entre a divulgação de dados e a vigilância.

Os dados de Cabo Verde estão alojados na “Open Data Platform” do Banco Africano de Desenvolvimento, sendo acessível a partir do “Dissemination Standards Bulletin Board” do Fundo Monetário Internacional, contendo ligações às estatísticas dos produtores oficiais de dados, como sejam o Banco Central de Cabo Verde, o Instituto Nacional de Estatística e o Ministério das Finanças. (Macauhub)