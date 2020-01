O ministro do Comércio de Angola, Jofre Van-Dúnem, desafiou a empresa Kin Lai, do Grupo Nors, a criar nos próximos tempos, em Angola, uma linha de montagem de camiões Dongfeng, no âmbito da diversificação da economia e dinamização do mercado nacional, noticiou a imprensa angolana.

O ministro, que falava no acto de inauguração em Cacuaco das instalações da Kin Lai, distribuidor oficial da Dongfeng Trucks em Angola, disse que o esforço não deve ser direccionado apenas no aumento das vendas, mas na qualidade, para que os investimentos gerem negócios e garantam postos de trabalho.

O vice-presidente sénior da Dongfeng, Stuart Lennie, disse que a empresa tem uma política de implantação de fábricas fora da China, como já acontece em alguns países, particularmente em África, mas recordou que essa instalação só é feita em países onde o valor das vendas o justifique, segundo a agência noticiosa Angop.

O administrador do Grupo Nors em Angola, Francisco Ramos, informou que o investimento na linha de venda foi de 1,3 milhões de dólares e adiantou estarem já disponíveis 10 das 50 unidades previstas para esta primeira fase de vendas, bem como mais de mil referências de peças de reposição para garantir a manutenção e a qualidade exigida pelo fabricante e os padrões recomendados pela Volvo.

O Grupo Nors é um grupo empresarial português em soluções de transporte e equipamentos de construção, remontando a sua génese remonta a 1933, quando Luiz Óscar Jervell se tornou representante da marca Volvo em Portugal.

O início da internacionalização da Nors dá-se em 1991, com o início da representação do Grupo em território angolano, que hoje conta com seis empresas, num momento em que se assinalam cerca de 30 anos de presença e representação empresarial neste país.

A Dongfeng Trucks, criada em 1969, com sede em Shiyan, na província de Hubei, centro da China, é uma das principais marcas de camiões do país, produzindo camiões pesados ​​e médios, para operações de distribuição de longo, médio e pequeno curso e para operações de construção, de exploração mineira e para actividades todo-o-terreno. (Macauhub)