A Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) vai ajudar a reconstrução das zonas de Moçambique pela passagem de ciclones em 2019 com um financiamento de 888,6 mil euros, elevando para 1,26 milhões de euros o total do apoio concedido, informou a organização em comunicado.

O acto foi formalizado pelo secretário executivo da CPLP, embaixador Francisco Ribeiro Telles, e pelo diretor executivo do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone, Francisco Pereira, que será responsável pela execução dos recursos, aplicando-os nas actividades segundo os objectivos referidos e as prioridades fixadas pelas autoridades de Moçambique.

“A mobilização deste expressivo apoio a Moçambique constitui, também, uma concretização clara dos fortes laços de solidariedade que ligam os Estados-Membros da CPLP e os cidadãos dos nossos países, que foram, aliás, determinantes na criação da CPLP e têm alicerçado a organização ao longo dos seus 23 anos de existência”, acrescenta-se no texto.

Na sequência da destruição provocada pela passagem do ciclone Idai pelas regiões centro e norte de Moçambique, em Março de 2019, a CPLP reuniu-se e criou um envelope financeiro de emergência para apoio às populações afectadas, justifica a organização.

No comunicado, a estrutura lembra o memorando assinado a 8 de Abril, um “documento que estabelece as condições em que o apoio é concretizado, ou seja, é criada a rubrica específica no Fundo Especial da CPLP, à qual são afectas as contribuições de Estados-membros, dos observadores associados e dos observadores consultivos”.

“Em Junho de 2019, procedemos à assinatura do primeiro protocolo de financiamento, pelo qual concretizámos um apoio financeiro na ordem dos 370 mil euros destinados à recuperação e reconstrução de infra-estruturas”, aponta-se no comunicado. (Macauhub)