A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e a Gemcorp Capital LLP assinaram quinta-feira em Luanda o acordo de sócios para a construção da refinaria de Cabinda, que terá capacidade para processar 60 mil barris de petróleo/dia, informou a estatal angolana.

O comunicado adianta que a construção da refinaria, na localidade de Malembo, será subdividida em três fases, devido ao atraso que sofreu o projecto, prevendo-se a conclusão da primeira fase em 2021, altura em que deverão começar a ser produzidos 30 mil barris por dia de gasóleo e gasolina, metade da produção prevista.

Na segunda fase serão processados outros 30 mil barris, enquanto na terceira fase o projecto vai centrar-se na melhoria das especificações da produção dos principais produtos, nomeadamente gasolina, gasóleo, Jet A1, PLG, querosene e fuel oil.

A construção da refinaria foi adjudicada inicialmente ao consórcio United Shine mas no início de Dezembro de 2019 a Sonangol anunciou ter rescindido o contrato assinado devido “ao incumprimento das acções acordadas” e da não garantia, de forma efectiva, incondicional e concreta, do financiamento ou garantias para assegurar a execução da obra.

A Sonangol anunciou nesse mesmo comunicado ter assinado a 30 de Outubro de 2019, com a Gemcorp Capital LLP, um memorando de entendimento para o financiamento e execução do projecto, garantindo a realização dentro dos prazos estabelecidos, com financiamento assegurado. (Macauhub)