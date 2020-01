O Fórum de Macau apreciou o relatório elaborado pela Academia de Ciências Sociais da China sobre a actividade da instituição nos seus 15 anos de existência, segundo informação do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente da organização.

Presentes na reunião, que decorreu em Macau nos dias 16 e 17 de Janeiro, estiveram a secretária-geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Xu Yingzhen e de todos os membros do Secretariado Permanente, do corpo diplomático dos países de língua portuguesa em Pequim, dos especialistas para avaliação das partes envolvidas, bem como a equipa de avaliação da Academia de Ciências Sociais da China.

A avaliação externa teve como objectivo avaliar de forma global o processo de desenvolvimento dos 15 anos do estabelecimento do Fórum de Macau e apresentar propostas para o desenvolvimento futuro do mesmo.

Xu Yingzhen referiu no seu discurso que a equipa de avaliação concluiu a investigação e pesquisa e também a elaboração da primeira versão do relatório, tendo sido realizadas duas sessões de apreciação durante as quais os especialistas dos nove países e 10 partes do Fórum de Macau apresentaram várias opiniões e propostas pertinentes, melhorando o relatório de avaliação.

A secretária-geral disse esperar que o relatório de avaliação permita que mais pessoas adquiram conhecimento sobre a história de evolução do Fórum de Macau e das relações económicas e comerciais entre a China e os países de língua portuguesa, bem como disponibilize mais experiência e sugestões de referência para o futuro desenvolvimento da organização.

Esta sessão de apreciação incluiu uma visita ao Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa e ao Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, com o objectivo de conhecerem a evolução das obras das instalações da plataforma de Macau. (Macauhub)