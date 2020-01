O governo de Angola está a negociar com o seu congénere da China o fim da utilização do petróleo como garantia para a dívida bilateral, disse, em Londres, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior.

“Toda a dívida com a China tem petróleo como garantia. Tínhamos também dívida com este tipo de características com o Brasil e com Israel. Com as reformas que estamos a fazer, esta garantia vai tornar-se cada vez mais prescindível”, afirmou Manuel Nunes Júnior, após uma intervenção no Instituto Real de Relações Internacionais Chatham House.

O ministro, citado pela agência noticiosa Lusa, afirmou a dívida ao Brasil que estava garantida por petróleo já não existe e acrescentou que o governo angolano está actualmente a negociar no mesmo sentido com Israel.

O ministro, que esteve em Londres a representar o Presidente João Lourenço na primeira Cimeira de Investimento Reino Unido-África, na segunda-feira, falava após uma palestra intitulada “Angola e compromisso com a economia: Avaliação do progresso das privatizações e outras reformas económicas.”

Manuel Nunes Júnior referiu o resultado de outras das reformas económicas introduzidas, nomeadamente, pelo segundo ano consecutivo, um saldo orçamental positivo em 2019, segundo dados preliminares, e a expectativa de um excedente de 1,2% relativamente ao Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. (Macauhub)