O grupo português Galp Energia vai efectuar o primeiro furo de prospecção petrolífera no bloco 6 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe no final do ano ou início de 2021, disse quarta-feira em São Tomé o director de produção e exportação do grupo.

Thore Kristiansen, no final de uma audiência com o primeiro-ministro são­tomense, Jorge Bom Jesus, disse ainda que o grupo tem estado a processar um conjunto de dados ao longo dos últimos dois anos, sendo que “podemos concluir haver agora a possibilidade de efectuar o primeiro furo de prospecção.”

O director de produção e exportação do grupo português encontra-se na capital de São Tomé e Príncipe para conversações com as autoridades, tendo garantido que as negociações para a conclusão desse processo vão “no bom caminho” e que as relações de cooperação com os diferentes ministérios e com a Agência Nacional do Petróleo são “muito satisfatórias.”

Em Fevereiro de 2017, o director da Agência Nacional de Petróleo disse à agência noticiosa Macauhub terem a petrolífera norte-americana, Kosmos Energy e a portuguesa Galp Energia iniciado pesquisas sísmicas visando a descoberta de petróleo em quatro blocos da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe.

Além da zona exclusiva, São Tomé e Príncipe dispõe ainda de uma outra de partilha conjunta com a Nigéria na base de um tratado assinado em 2001 que estabelece 60% das receitas para o Estado nigeriano e os restantes 40% para o arquipélago são-tomense. (Macauhub)