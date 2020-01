O salário mínimo em Cabo Verde vai aumentar para 15 mil escudos (150 dólares) em 2021, depois de ter já registado um aumento de 11 mil para 13 mil escudos, disse quarta-feira na Praia o primeiro-ministro, ao discursar no parlamento.

Ulisses Correia e Silva garantiu que o governo tem cumprido o prometido no que respeita à política de rendimento das famílias, tendo mencionado, por exemplo, a actualização salarial de 2,2% para os funcionários do Estado, aumento do salário mínimo nacional, reembolso dos impostos Único sobre o Rendimento (IUR) e sobre o Valor Acrescentado (IVA) em dívida e a introdução do subsídio de desemprego.

“O aumento do rendimento permitiu que o consumo das famílias crescesse, em termos reais, 4% no período de 2016 a 2019, contra 2,4% no período 2011 a 2015”, disse o primeiro-ministro, citado pelo jornal Expresso das Ilhas.

Correia e Silva mencionou ainda os “ganhos salariais evidentes” que derivam de progressões, promoções, reclassificações e actualização dos estatutos das carreiras médicas e de enfermagem, dos professores, das polícias nacional e judiciária, do pessoal dos Registos, Notariado e Identificação Civil, dos oficiais de justiça e dos diplomatas, que beneficiaram mais de 13 mil funcionários do Estado. (Macauhub)