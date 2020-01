O processo de montagem do fundo soberano de Cabo Verde, com uma dotação de 90 milhões de euros, está em curso, devendo ficar operacional ainda este ano, garantiu o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças cabo-verdiano, Olavo Correia.

“Estamos a trabalhar para que os grandes projectos em Cabo Verde possam ter acesso a financiamento e possamos criar oportunidade de emprego em todo Cabo Verde, nos mais diversos sectores, nomeadamente turismo, pesca, indústria, tecnologias, transportes marítimos, aéreos e fazer de Cabo Verde um país desenvolvido e de oportunidade”, disse, citado pela agência noticiosa Inforpress.

O ministro, que prestava declarações no final de uma visita ao Centro de Emprego e Formação Profissional da Praia, lembrou que o fundo de garantia parcial já está a funcionar, “tendo só no ano passado sido investidos mais de mil milhões de escudos (10 milhões de dólares).”

Para 2020, adiantou que a intenção do Governo, segundo o que está previsto no Orçamento do Estado, é de colocar à disposição dos empresários cabo-verdianos cinco mil milhões de escudos a que podem aceder através da contracção de crédito. (Macauhub)