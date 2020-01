Angola exportou 478,9 milhões de barris de petróleo em 2019, uma quebra de 10,8% relativamente aos 536,9 milhões contabilizados em 2018, segundo dados estatísticos divulgados em Luanda pelo Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo.

Os mesmos dados indicam também que o preço médio ponderado do petróleo angolano foi de 65,2 dólares por barril (inferior ao de 70,34 dólares de 2018), com o total exportado a resultar em receitas de 31,2 mil milhões de dólares.

O comunicado ministerial informou que os principais destinos das exportações de petróleo bruto angolano foram a China, Espanha e Índia com 72,0%, 6,0% e 5,0% por cento do total, respectivamente, tendo a quota-parte das exportações trimestrais da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) e da concessionária nacional de hidrocarbonetos correspondido a 39,0%.

Entretanto, a Sonangol passou a integrar, com uma participação de 10,0%, o grupo empreiteiro do Bloco 15, após assinatura de um contrato entre a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG) e a ExxonMobil.

O comunicado da ANPG informa que nos termos do acordo a licença de produção do Bloco 15 será alargada até 2032, passando a Sonangol a ser parte integrante do grupo empreiteiro, com 10%, em co-participação com a ExxonMobil (36,0%), a BP Exploration (24,0%), a ENI Angola Exploration (18,0%) e a Equinor Angola (12,0%). (Macauhub)