A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) lançou um concurso público para a alienação dos interesses participativos que detém em seis empresas, anunciou a estatal em comunicado quinta-feira divulgado em Luanda.

As empresas em questão são a Atlântida Viagens Turismo, S.A, em Luanda, WTA Internacional, S.A, Atlântida Viagens Turismo, S.A, em Lisboa, WTA Travel Agency, S.A. (Luanda), WTA,S.A (Paris), WTA/Houston Express, InceITSS-Internacional Travel Services and Sistems, Inc.

Todas estas empresas dedicam-se à actividade de viagens e turismo e têm sede em Angola, Portugal, Estados Unidos da América e França.

O comunicado da Sonangol refere que este concurso público, que decorre de 20 de Dezembro de 2019 a 30 de Janeiro corrente, enquadra-se no Programa de Reestruturação da empresa, na sequência do Programa de Privatizações (Propriv).

A petrolífera angolana informa também, no seu comunicado, que prevê lançar concursos referentes aos seus interesses participativos nas empresas Sonaid-Services de Apoio à Perfuração, Lda, Sonasurf Internacional Shipping, Lda, Sonasurf (Angola) – Companhia de Serviços Marítimos, Lda Suite Hotel Maianga e Founton Lda.

A Sonaid dedica-se ao fornecimento, armazenagem, manutenção e reparação de equipamento tubular para a perfuração de petróleo e gás, e as empresas Sonasurf estão vocacionadas à operação e gestão de navios de suporte à actividade petrolífera.

A Founton Ltd dedica-se à gestão imobiliária, enquanto o Suite Hotel Maianga (Luanda) à hotelaria. (Macauhub)