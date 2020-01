O Plano de Acção “Doing Business”, quinta-feira apresentado na Praia pelo governo de Cabo Verde, visa fazer com que o arquipélago esteja dentro de cinco anos na lista dos 50 países com melhor ambiente de negócios e consiga atingir o 95º lugar já em 2021, noticiou a imprensa cabo-verdiana.

O plano, que foi apresentado pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, tem um custo estimado em sete milhões de euros, dos quais dois milhões provêm do Orçamento do Estado para 2020 e os restantes cinco milhões são financiados pela União Europeia e executado em parceria com as Nações Unidas, segundo a agência noticiosa Inforpress.

Olavo Correia disse que colocar o arquipélago no grupo dos 50 melhores países em matéria do ambiente de negócios, quando actualmente ocupa o 137º lugar, vai ser uma questão decisiva e que se torna importante contar com o empenhamento de todos para que Cabo Verde passe a ser dos melhores países em clima de investimento à escala mundial.

Disse que para atingir este desafio o governo conta já com uma equipa a trabalhar os vários indicadores, desde a abertura de negócios, passando pelo pagamento de impostos, emissão de alvarás, protecção do interesse monetário e o acesso ao financiamento, no quadro de um plano de acção voltado para uma liderança institucional.

Tudo isto para que Cabo Verde possa melhorar o ambiente de negócios e o clima de investimento, num país que, atestou, funcionou muitos anos ancorado ao Estado na ajuda pública, no investimento público, pelo que considerou importante que toda a máquina esteja actualmente mais bem preparada para prestar melhor serviço aos cidadãos e às empresas.

“Estamos a crescer mais, acima de 5%. O quadro macro fiscal é bom,o quadro monetário é estável, os investimentos estão a aumentar, mas precisamos melhorar muito mais o ambiente de negócios, através da promoção da agenda de reformas em curso, da governação digital e da melhoria da formação dos recursos humanos”, concluiu. (Macauhub)