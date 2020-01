O Hesteel Group Company Limited, anteriormente conhecido por Hebei Iron and Steel, liquidou uma encomenda de minério de ferro que havia colocado junto do grupo mineiro brasileiro Vale com recurso a yuans, o que aconteceu pela primeiravez, escreveu a agência de notícias chinesa Xinhua.

O grupo siderúrgico pagou na semana passada cerca de 200 milhões de yuans (29 milhões de dólares) ao grupo Vale, um dos maiores produtores e exportadores mundiais de minério de ferro.

Foi a primeira vez que o grupo chinês liquidou as importações de minério de ferro com a moeda do país e também a primeira vez que a Vale adoptou os preços dos futuros de minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) como referência para a definição do preço, segundo o grupo chinês.

A China, que é o maior importador mundial de minério de ferro, abriu em Maio de 2018 os futuros de minério de ferro naquela bolsa de mercadorias aos investidores internacionais. (Macauhub)