O número de visitantes chegados a Macau entre a véspera do Ano Novo Lunar, sexta-feira 24 e quarta-feira 29 de Janeiro, registou uma quebra de 76,5% para 243 204 pessoas, em termos homólogos, segundo dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Turismo.

Os dados fornecidos pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública, entidade que controla as fronteiras, revelam que o número de visitantes observou uma queda contínua ao longo dos dias comemorativos do Ano Novo.

Na véspera do Ano Novo, por exemplo, o número de visitantes caiu 34,6% para 55 098 pessoas, tendo quarta-feira diminuído 89,1% para 21 584 pessoas.

O jornal em língua inglesa Macau Daily Post escreveu que o número de visitantes da China continental baixou 81,7% para 139 580 entre a véspera do Ano Novo Lunar e quarta-feira.

O recorde de quebra foi alcançado quarta-feira quando o número de visitantes baixou 91,8% em termos homólogos para 12 431.

Macau regista sete casos de coronavirus de Wuhan desde a eclosão da epidemia.

O governo tomou medidas especiais para controlar a propagação do vírus em Macau, nomeadamente com o controlo de entradas, encerramento de instituições públicas, de escolas e universidades, cancelamento das festas do Ano Novo Chinês, redução de transportes marítimas com Hong Kong e controlo de entradas nos casinos. (Macauhub)