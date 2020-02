Os casinos de Macau iniciaram o ano de 2020 com uma quebra significativa nas receitas brutas, que baixaram 11,3% para 22 126 milhões de patacas (2765 milhões de dólares) em Janeiro em termos homólogos, informou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

A informação divulgada é omissa quanto ao eventual efeito do aparecimento do vírus de Wuhan nas receitas dos casinos, particularmente desde o início do Ano Novo Lunar do Rato.

A receita bruta contabilizada em 2019 caiu mais de 10 mil milhões de patacas comparativamente à contabilizada em 2018, tendo-se situado em 292 455 milhões de patacas (33 556 milhões de dólares), montante que representa uma quebra homóloga de 3,4%.

Macau dispunha de 41 casinos no final do quarto trimestre de 2019, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, dois da Wynn Resorts (Macau), quatro da Melco Crown (Macau) e dois da MGM Grand Paradise, com 6739 mesas e 17 009 máquinas de jogos. (Macauhub)