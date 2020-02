O empresário Amédée Darga, das Ilhas Maurícias, pretende transformar as praias Crusse-Jamal e Matibane, no distrito costeiro de Mossuril, província de Nampula, no melhor destino turístico da região norte de Moçambique, segundo anunciou recentemente numa sessão pública em Nacala.

O matutino Notícias, de Maputo, escreveu ter o projecto, que poderá vir a exigir um investimento de mais de 260 milhões de euros, sido apresentado pelos investidores, que projectam iniciar as suas actividades depois de ultrapassar todos os procedimentos burocráticos e administrativos ao nível das entidades de tutela.

“Não teremos hotéis baratos porque não produzem muito em termos de divisas. Vamos providenciar infra-estruturas em que os turistas serão obrigados a gastar em média cerca de 2500 dólares. É um turismo de alto nível e inclui vários serviços”, vincou Darga.

O empreendimento turístico inclui a asfaltagem de estradas para permitir os acessos, a construção de hospitais para atender os turistas e as comunidades locais e a edificação de centro de formação técnico-profissional para formar a população em diferentes áreas.

Perspectiva-se ainda a edificação de sistemas de água e de energia eléctrica, gestão de resíduos sólidos e plásticos, sistema hidráulico, entre outras componentes que visam a melhoria das condições de vida da população local. (Macauhub)