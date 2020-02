O grupo mineiro Anglo American inicia actividades em Angola este ano, ao abrigo dos acordos assinados com o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos em 2019, anunciou terça-feira na Cidade do Cabo, África do Sul, o presidente executivo do grupo, o australiano Mark Cutifani.

O grupo assinou cinco contratos de investimentos mineiro com aquele ministério em Novembro de 2019, em Luanda, sendo três para a província do Cunene, para metais básicos (cobre, cobalto e níquel) e dois no Moxico (cobre, cobalto e prata).

Um comunicado do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos divulgado em Luanda informa que o grupo mineiro prevê iniciar os trabalhos de prospecção ainda em 2020, segundo Mark Cutifinai que, à margem da edição deste ano do Indaba Mining o assegurou ao ministro angolano.

O comunicado adianta que os trabalhos de prospecção estão ainda dependentes da assinatura de um conjunto de acordos entre o grupo mineiro e o governo de Angola. (Macauhub)