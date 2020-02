O Instituto Politécnico das Pescas (Cefopescas) de Angola, que contou com um financiamento de 98 milhões de dólares doado por Espanha, foi terça-feira inaugurado nos arredores de Luanda pelo Presidente da República, João Lourenço, noticiou a imprensa angolana.

O estabelecimento de formação está implantado numa área de cinco hectares e conta com salas de aula, laboratórios, bibliotecas e oficinas para aulas práticas, segundo a agência noticiosa Angop.

Com capacidade para 1836 alunos, em três turnos, a sua construção começou em 2016 e vai formar quadros de nível médio, nas especialidades de mestre costeiro-pescador e de técnicos de máquinas, de motores navais, instalações navais, aquicultura, tecnologia de pescado, biologia marinha e de recursos pesqueiros.

Poderá ministrar ainda cursos básicos de marinheiro-pescador, contramestre pescador, motorista-maquinista prático, assistente de electricidade naval, electromecânico de frio, auxiliar de processamento, manuseamento e conservação de pescado.

O complexo, à beira-mar, é composto por um edifício principal, com salas para aulas teórico-práticas, três laboratórios, biblioteca, oficinas de simulação técnica e área administrativa, com gabinetes para professores e no seu último piso tem uma estacão de rádio e simuladores do sistema mundial do socorro e segurança marítima.

O edifício para aulas práticas tem oficinas de pesca e tratamento, carpintaria naval, motores, soldadura e mecanização, além de contar com um barco-escola.

O Cefopescas conta também com refeitórios, edifícios para alojar 310 alunos e 24 residências para professores, do tipo T3 e espaços para desporto e lazer.

A ministra das Pescas e do Mar, Maria Antonieta Baptista, disse esperar que o Cefopescas de Belas, que substitui o do município de Cacuaco, cujas instalações foram destruídas pelas chuvas em 2007, se torne uma entidade com prestígio nacional e internacional. (Macauhub)