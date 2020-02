O Japão vai continuar a apoiar o desenvolvimento de Moçambique através do financiamento de projectos que visem o crescimento económico do país, disse quarta-feira em Maputo o embaixador cessante Toshio Ikeda.

A garantia foi dada pelo embaixador no final de uma audiência com o Chefe do Estado moçambicano, Filipe Nyusi, para a presentação de cumprimentos de despedida, após o fim do seu mandato que durou cerca de dois anos e meio.

Ikeda deixou garantias claras de que as relações políticas, económicas e sociais entre o Japão e Moçambique são para serem continuadas e os investimentos no sector empresarial vão manter-se como forma de continuar a participar do processo do desenvolvimento do país.

“O Governo do Japão continuará a trabalhar junto com Moçambique para ajudar no desenvolvimento do país. Queremos aumentar as potencialidades do crescimento económico de Moçambique” disse Toshio Ikeda, citado pela agência noticiosa AIM.

Sem revelar os montantes que o seu Governo vai aplicar em Moçambique nos próximos anos, o diplomata garantiu que as trocas comerciais vão registar um aumento e os investimentos no país vão crescer para fortificar ainda mais a presença do Japão em Moçambique com financiamentos directos para projectos de desenvolvimento.

“Moçambique exporta carvão para o Japão e queremos aumentar a exportação de produtos para o meu país, que participa em grandes projectos económicos como o Corredor de Nacala e na exploração do gás natural”, afirmou.

O embaixador disse ainda que o financiamento concedido para o projecto do Corredor de Nacala e o investimento na exploração de gás natural na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, no Norte de Moçambique, torna o Japão como o segundo país com maior montante de investimento em Moçambique.

O Corredor de Nacala, situado na província de Nampula, norte de Moçambique, constitui uma das mais importantes linhas de caminho-de-ferro de circulação de mercadorias da África Oriental. (Macauhub)