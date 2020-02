Angola introduziu mudanças no sector petrolífero para torná-lo mais eficiente e competitivo nos segmentos da exploração, produção e distribuição, disse quarta-feira na Cidade do Cabo, África do Sul, o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo.

O ministro, que participa na Feira Internacional de Minas “Indaba Mining”, disse em entrevista ao canal de televisão South African Broadcasting Corporation (SABC) que a estratégia do sector é aumentar a capacidade de produção, refinação e distribuição de petróleo e seus derivados.

Apesar do país produzir mais de 1,4 milhões de barris de petróleo/dia, o ministro lembrou que Angola importa 80% das suas necessidades em termos de derivados de petróleo, daí ter “lançado mão” a três projectos de construção de refinarias com capacidade de 200 mil, 100 mil e 60 mil barris/dia, nas províncias de Benguela, Cabinda e Zaire.

Além da construção de três novas refinarias, disse estar igualmente em curso a recuperação e ampliação da Refinaria de Luanda e quando todos estes empreendimentos estiverem a funcionar em pleno Angola será auto-suficiente e poderá exportar o excedente.

Informou que uma outra estratégia tem a ver com o aumento da capacidade de armazenamento em terra, porque actualmente a maior parte dos derivados de petróleo é armazenada no mar, segundo a agência noticiosa Angop.

Em relação ao sub-sector mineiro, recordou que o Governo lançou há anos o programa de levantamento cartográfico de todo o sector mineiro, plano que se encontra na sua fase de conclusão, indo ser divulgada até final do ano a real capacidade mineira de Angola. (Macauhub)