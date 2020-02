A Associação de Desenvolvimento Económico África-Coreia do Sul (AKEDA) vai contribuir com dois mil milhões de dólares para financiar a construção de uma central térmica na província de Benguela, anunciou quinta-feira em Luanda o secretário-geral da instituição.

Siwoo Chung disse que o valor mencionado faz parte de um montante global de cinco mil milhões de dólares que a associação prevê mobilizar para investir nos mais variados projectos em parceria com o Estado angolano.

O secretário-geral da AKEDA disse ainda haver particular interesse em investir nos sectores da energia, refinação de petróleos, nas pequenas e médias empresas, bem como no agro-negócio.

“A AKEDA encontra-se representada em 39 países africanos, tendo nós particular interesse em trabalhar com as autoridades angolanas, porque o país encontra-se localizado numa região estratégica da África e dispõe de uma economia com futuro promissor”, disse, citado pela agência de notícias Angop.

Swoo Chung prestou declarações à margem da assinatura de um memorando de entendimento com a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (Aipex) para a promoção e captação de investimento directo estrangeiro.

As partes acordaram tomar todas as medidas necessárias dentro da sua competência para facilitar as ligações comerciais entre Angola e a Coreia do Sul, bem como informar sobre projectos potenciais, legislações nacionais sobre investimentos e fornecer informações sobre impostos, alfândegas e outras concessões disponíveis. (Macauhub)