O banco espanhol Abanca chegou a acordo para comprar 95% do capital social do EuroBic, um banco privado de direito português, de capitais luso-angolanos, com sede em Lisboa, informou em comunicado aquela instituição financeira.

A Santoro Financial Holding SGPS, da empresária angolana Isabel dos Santos, com 25% e Fernando Leonídio Mendes Teles com 20% são os principais accionistas do banco, que inclui entre outros accionistas a Finisantoro Holding Limited e a Telegest B.V., com 17,5% cada.

O comunicado assinado pelo presidente executivo do Abanca, Juan Carlos Escotet, omitiu o montante acordado para a compra daquela posição mas informou ter o Banco de Portugal sido informado em pormenor sobre os termos da operação.

O Banco de Portugal emitiu um comunicado dando conta de ter sido informado pelo Abanca e acrescentando que a operação será analisada pelo Banco Central Europeu.

“Em conformidade com o previsto na lei e regulamentos europeus aplicáveis, esta aquisição está sujeita à autorização do Banco Central Europeu, em articulação com o Banco de Portugal, uma vez recebida e analisada a informação exigível”, lê-se no breve comunicado divulgado pelo Banco de Portugal. (Macauhub)