O hotel Altira Macau, localizado na Taipa, encerrou temporariamente segunda-feira como medida destinada a combater a possível propagação do surto do coronavirus no território.

Uma comunicado da Melco Resorts & Entertainment Limited, proprietária do hotel, refere que o encerramento destina-se a garantir a segurança dos hóspedes e clientes.

O Altira Macau, considerado como um hotel de 6 estrelas, tem 38 andares, 216 quartos e um casino.

Nos últimos dias fecharam sete outros hotéis em Macau por razões de segurança e comerciais, entre os quais o Four Seasons, St. Regis, Conrad, Sofitel Ponte 16, Rocks, Legend Palace e Grand Harbour.

Os hotéis que encerraram possuem cerca de 3300 quartos.

Nos últimos dias encerraram igualmente 15 hotéis de duas estrelas e várias pensões, com um total de 364 quartos, por falta de clientes.

Nas últimas semanas, devido às medidas tomadas pelo governo de Macau e por Pequim de suspender a emissão de vistos para Macau, o número de turistas da China Continental reduziu-se drasticamente.

Das 22 mil pessoas que cruzaram a fronteira de Macau, no domingo, apenas 4000 eram turistas. Os restantes eram residentes de Macau e trabalhadores não-residentes de Macau que vivem no vizinho município de Zhuhai.

Pelo sétimo dia consecutivo não se regista nenhum novo caso de coronavirus em Macau, mantendo-se no entanto as medidas determinadas pelo governo para combater a epidemia: funcionalismo publico encerrado, escolas e universidades fechadas, casinos encerrados, estabelecimentos de entretenimento suspensos e apelos para que os residentes, sempre que seja possível, se mantenham em casa e evitem aglomerados de pessoas.

Macau registou 10 casos de coronavirus desde o início da epidemia, mas um dos pacientes já teve alta e os 9 outros encontram-se em franca recuperação e podem ter alta hospitalar nos próximos dias. (Macauhub)