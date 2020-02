A agência Standard & Poor’s (S&P) manteve a notação de risco de Angola em “B-/B” mas reviu em baixa de estável para negativo a perspectiva de evolução do país, segundo uma nota de análise divulgada segunda-feira.

“A perspectiva de evolução negativa reflecte a possibilidade de uma descida, caso o elevado nível de dívida pública torne insustentáveis as necessidades de financiamento ou se as pressões orçamentais ou externas levarem a défices gémeos [externo e orçamental] maiores do que o previsto”, lê-se na nota que acompanha o anúncio.

Na explicação da revisão da notação de risco, que é mantido em “B-/B”, ou seja, abaixo da recomendação de investimento, os analistas da Standard & Poor’s sublinham que “o peso da dívida tem subido rapidamente” e apontam que “a dívida subiu de 88,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018 para 103% do PIB em 2019, quando estava em 30% em 2014.”

Esta forte subida entre 2018 e 2019 “resultou, principalmente, da queda de mais de 56% no valor do kwanza” face às principais divisas, adiantam, mas nos próximos anos a expectativa dos analistas é que a dívida desça.

A nível macroeconómico, a S&P espera que Angola regresse ao crescimento já este ano, com uma expansão de 1,0% do PIB, depois de no ano passado ter visto novamente a riqueza contrair-se em 1,1%.

Para 2021 é prevista uma aceleração para 1,5%, e depois 2,5% no ano seguinte e 2,8% em 2023, bem abaixo dos 4,8% registados em 2014, ano em que a descida do preço do petróleo fez a economia de Angola abrandar, primeiro, e recuar, depois. (Macauhub)