Dificuldades na obtenção do financiamento estão a atrasar o início da construção do Hotel Hilton Praia, cuja primeira pedra foi lançada há quatro anos, disse terça-feira na Praia o representante do The Resourt Group em Cabo Verde.

Victor Fidalgo disse ainda à agência noticiosa Inforpress que a montagem do pacote financeiro não está ainda concluído, “pelo que não temos uma data para iniciar a construção do hotel.”

O The Resort Group PLC, entidade promotora do projecto, assinou em Fevereiro de 2018, através da empresa TRG Praia, uma convenção de estabelecimento com o governo tendo, na altura, sido anunciado que o início das obras seria nesse ano, dado que a convenção era o elemento que faltava para se iniciar os trabalhos.

Com um custo orçado em 45 milhões de euros, o Hilton Praia deverá gerar cerca de 150 postos de trabalho directos e terá 201 quartos, restaurantes, bares, zonas de lazer e entretenimento, piscinas gerais e privativas, SPA, “health club”, centro de convenção e salas de reuniões.

Para dar espaço à construção do Hotel, em Achada Santo António, nas proximidades da Assembleia Nacional e de várias representações diplomáticas acreditadas em Cabo Verde, a empresa promotora construiu de raiz um edifício para albergar a Escola de Negócios e Governo que antes funcionava no local. (Macauhub)