Moçambique está a recuperar bem do efeito conjugado dos ciclones Idai e Kenneth, que atingiram o país em 2019, disse em Maputo o director-geral adjunto do Fundo Monetário Internacional, citado pela imprensa moçambicana.

Tao Zhang, que manteve um encontro com o ministro da economia e Finanças, Adriano Maleiane, e o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, elogiou à saída as reformas macro-económicas em curso no país.

“Estou particularmente satisfeito com o desempenho económico, que tem estado bom, além do que o país está a recuperar bem do impacto devastador dos ciclones tropicais Idai e Kenneth, registados no ano passado”, avançou o responsável.

A visita de Tao Zhang a Moçambique acontece numa altura que está a ser analisada a retoma ou não do apoio ao Orçamento do Estado por parte dos parceiros de cooperação, em particular do FMI e do Banco Mundial.

Desde 2016, altura que se tornou público o escândalo das dívidas ocultas em Moçambique, o FMI e outros parceiros de cooperação suspenderam o apoio ao Orçamento do Estado moçambicano.

O caso tem estado a registar desenvolvimentos na justiça moçambicana, uma das condições colocadas pelos parceiros para a retoma da ajuda ao orçamento, mas ainda não houve um posicionamento claro dos parceiros de cooperação. (Macauhub)