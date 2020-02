A EDPR Renováveis, do grupo EDP – Energias de Portugal, concluiu a venda da sua participação accionista num projecto de energia eólica em terra no Brasil a uma filial do grupo Actis por 598 milhões de reais (137,7 milhões de dólares), segundo um comunicado ao mercado.

O comunicado divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários informa ainda que o parque eólico de Babilónia está localizado no estado da Bahia, estando em funcionamento desde o quarto trimestre de 2018.

O projecto, totalmente detido pela EDPR Renováveis, assegurou no Leilão de Energia de Reserva (LER) 2015 um contrato de aquisição de energia de 20 anos.

A alienação anunciada faz parte da estratégia de rotação de activos, ou seja, a venda de participações maioritárias em projectos renováveis operacionais ou em desenvolvimento, o que permite à EDP acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento adicional.

A Actis é uma sociedade de investimento em mercados emergentes em fundos privados, energia, infra-estruturas e activos imobiliários que dispõe de uma carteira com um valor estimado em 7,6 mil milhões de dólares. (Macauhub)