A autorização que habilitava a AAA Seguros a comercializar produtos de seguros caducou, pelo que a seguradora deixou de poder operar em Angola, informou a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (Arseg).

A agência informou em comunicado que a caducidade da autorização para o exercício da actividade resultou da dissolução voluntária deliberada pelos accionistas da AAA Seguros e autorizada pela ministra das Finanças.

A AAA Seguros operava desde 2001, sendo a segunda mais antiga seguradora do mercado angolano depois da ENSA Seguros de Angola, comercializando produtos nos ramos Vida e Não-Vida.

“A decisão de cessar a actividade de gestão de Fundos de Pensões enquadra-se no âmbito da revisão da estratégia de negócios da AAA Pensões e funda-se no baixo crescimento do exercício de gestão dos fundos de pensões, agravada recentemente com a queda brutal do valor dos activos dos fundos de pensões sob nossa gestão”, informara na altura o Conselho de Administração liderado por São Vicente.

Devido à alegada gestão pouco transparente, em Março de 2016 a AAA Seguros foi substituída na liderança do regime especial de co-seguro das actividades petrolíferas (seguro petroquímico) pela ENSA Seguros, mediante um Despacho Presidencial n.º 39/16, publicado em Diário da República de 30 de Março. (Macauhub)