O Banco de Moçambique e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) assinaram em Roma, Itália, dois acordos de financiamento no valor global de 115,5 milhões de dólares para a agricultura e pescas, informou a imprensa moçambicana.

O acordo financeiro para o Desenvolvimento da Aquacultura de Pequena Escala (PRO-DAPE), no valor de 43 milhões de dólares, visa contribuir para o melhoramento das condições de vida, segurança alimentar e resistência às mudanças climáticas.

Já o Programa para o Desenvolvimento da Cadeia de Valor no sector da Agricultura, no valor de 72,5 milhões de dólares, visa contribuir para o desenvolvimento da vida e segurança alimentar e nas regiões críticas do país.

O apoio ao novo programa da segurança alimentar e resistência às mudanças climáticas irá beneficiar, pelo menos, 902,5 mil produtores rurais de Moçambique, um dos países africanos afectado por aquelas mudanças.

Em Moçambique 70% da população vive nas zonas rurais e é altamente vulnerável às mudanças climáticas, sendo o terceiro país mais afectado em África, com cerca de 58% da população atingida por essas alterações.

O jornal Notícias, de Maputo, escreveu que os dois acordos foram assinados pelo vice-governador do Banco de Moçambique, Victor Gomes, e por Donald Brown, vice-presidente associado do FIDA, um organismo das Nações Unidas. (Macauhub)