Uma fábrica com capacidade para processar 400 milhões de pés cúbicos de gás natural por dia começa a ser construída no final do ano, no município do Soyo, província do Zaire, pela petrolífera ENI Angola, disse quinta-feira naquela cidade o director de projecto.

O projecto, denominado “Novo Consórcio de Gás”, foi apresentado aos membros do governo provincial, tendo Kresimir Vujec afirmado que a construção da fábrica, que vai ocupar uma área de 100 hectares na aldeia de Kivinca Nvemba, periferia da cidade, vai durar dois anos.

O director do projecto pela ENI, Kresimir Vujec, disse que a fábrica de processamento do gás natural do consórcio Angola LNG, já em funcionamento no Soyo, será o principal destinatário do gás a ser processado.

Disse ainda que segue-se agora a fase de consulta pública, remoção de minas terrestres da área, levantamentos de dados do projecto e estudo de impacto ambiental.

Pelo menos três mil postos de trabalho serão criados na fase de construção, número que deverão reduzir a 100, quando a fábrica entrar em exploração comercial.

A Angola LNG é um projecto integrado de aproveitamento de gás natural, dispondo de uma fábrica de processamento, um terminal marítimo e instalações de carregamento, bem como a possibilidade de proceder ao desenvolvimento de gás não associado.

Os accionistas da Angola LNG Limited são a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), com 22,8%, o grupo norte-americano Chevron (36,4%) e os grupos britânico BP, italiano ENI e francês Total, com 13,6% cada. (Macauhub)