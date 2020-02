Os imóveis construídos com fundos públicos e apreendidos pela Procuradoria-Geral da República de Angola em Zango Zero e no Kilamba estão avaliados em 532,3 milhões de dólares, informou fonte oficial.

A fonte citada pela agência noticiosa Angop disse que o valor mencionado corresponde aos mais de mil imóveis inacabados, edifícios, estaleiros e terrenos, na urbanização Vida Pacífica (Zango Zero) e no Kilamba, apreendidos pela Procuradoria-Geral da República (PGR), na última terça-feira.

Os imóveis estavam na posse das empresas China International Fund – CIF, Limited (CIF Hong Kong) e China International Fund Angola – CIF, Limitada.

Segundo uma fonte da PGR, a titularidade desses bens públicos esteve atribuída aos cidadãos angolanos Fernando Gomes dos Santos e Samora Borges Sebastião Albino, accionistas da empresa China International Fund Angola (CIF).

A fonte da PGR citada pela agência disse que, além da apreensão do património estatal, foi instaurado um processo-crime, em fase de instrução preparatória, no qual esses dois cidadãos nacionais podem ser acusados de crimes de corrupção, tráfico de influência e outros económicos.

A lista dos bens apreendidos, a pedido do Serviço Nacional de Recuperação de Activos, inclui 24 edifícios, duas creches, dois clubes náuticos, três estaleiros de obras e respectivos terrenos adjacentes, numa área total de 114 hectares, na urbanização Vida Pacífica (Zango Zero), município de Viana, em Luanda.

Da mesma lista fazem parte 1108 imóveis inacabados, 31 bases para a construção de edifícios, 194 bases para a construção de vivendas, um estaleiro e respectivos terrenos adjacentes, numa área de 266 hectares, localizada no distrito urbano do Kilamba, município de Belas, em Luanda.

A CIF Limited é uma empresa privada chinesa com sede em Hong Kong e escritório em Pequim, fundada em 2003, para financiar projectos de reconstrução nacional e desenvolvimento de infra-estruturas nos países em desenvolvimento, principalmente em África. (Macauhub)