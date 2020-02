O Banco Nacional Ultramarino foi a instituição bancária em Timor-Leste com maior carteira de depósitos em 2019, com uma quota de mercado de 37%, e a terceira na concessão de empréstimos, segundo os balanços consolidados das cinco instituições que operam no país.

Os documentos citados pela agência noticiosa Lusa revelam que o Banco Nacional Ultramarino (BNU) tinha em depósitos de clientes cerca de 388,31 milhões de dólares, mais 85 milhões de dólares do que no final do ano anterior.

O banco indonésio Mandiri, que tinha a segunda maior carteira de depósitos, caiu de 376,2 milhões de dólares para 340,88 milhões de dólares em 2019, seguindo-se o australiano ANZ, que apenas opera no mercado empresarial, onde o total de depósitos caiu de 183,88 para 149,5 milhões de dólares.

Segue-se o Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL), que aumentou ligeiramente o total de depósitos para 125,6 milhões de dólares e finalmente o indonésio BRI, que viu crescer os depósitos de 26,79 para 33,69 milhões de dólares.

Uma situação que praticamente se inverte no caso dos créditos, com o BNCTL a ter o maior montante, tendo passado de 82 para 89,2 milhões de dólares, e o BRI a ter aumentado de 26,79 para 33,69 milhões de dólares.

Os dados citados pela agência mostram que o BNU é a única instituição financeira com montantes significativos de provisões para esses créditos, com cerca de 12 milhões de dólares aprovisionados, um terço da sua carteira.

As provisões do BNU, a mais antiga instituição a operar no país, representam 74% de todas as provisões do sistema financeiro timorense, com todas as outras entidades a terem provisões residuais e o Mandiri a não manter qualquer valor aprovisionado.

Os balanços consolidados mostram que no ano passado o BNU registou resultados de exploração de 8,1 milhões de dólares e lucros de 7,89 milhões de dólares, os melhores números de todo o sistema. (Macauhub)