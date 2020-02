Moçambique registou um crescimento económico de 2,2% em 2019, que compara com um crescimento de 3,43% em 2018, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE) do país.

O crescimento registado em 2019 foi o mais baixa da última década, segundo o INE, revelando além disso uma tendência de abrandamento.

Números divulgados no Boletim de Contas Nacionais relativas ao quarto trimestre e ano de 2019 indicam, por exemplo, que em 2012 a economia de Moçambique cresceu à taxa de 7,3%, tendo desde então e ressalvando 2014, com 7,4%, vindo a desacelerar até atingir 2,2% em 2019.

Desagregando 2019 por trimestres, verifica-se que a economia de Moçambique cresceu 2,5% no primeiro, 2,3% no segundo, 2,01% no terceiro (que foi revisto em alta de 0,02 pontos percentuais) e finalmente 2,03% no quarto trimestre.

O desempenho da actividade económica no quarto trimestre de 2019 é atribuído em primeiro lugar ao sector terciário que cresceu em 1,5%, com maior destaque para o ramo de serviços financeiros com crescimento na ordem de 5,6%, seguido dos ramos de Transportes, Armazenagem, Actividades auxiliares dos transportes, Informação e Comunicações com um crescimento na ordem de 3,17%.

Ocupa a segunda posição o sector primário com um crescimento de 0,72%, sendo que contribuíram para tal, o ramo da Pesca com 4,1%, coadjuvado pelos os ramos da Agricultura, Pecuária, Caça, Silvicultura, Exploração florestal e Actividades relacionadas registaram um crescimento na ordem de 1,4%.

O sector secundário teve um comportamento contrário, registando um decréscimo na ordem de -0,87%, induzido pela indústria transformadora que registou um decréscimo na ordem de -2,6%. (Macauhub)