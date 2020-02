O governo de Macau reiniciou hoje a sua actividade mas apenas para casos urgentes que, no entanto, necessitam de marcação prévia de modo a evitar a aglomeração de pessoas nas repartições públicas.

Depois encerradas durante 15 dias, as repartições públicas abriram com pessoal reduzido e com a obrigatoriedade dos utentes preencheram um documento electrónico, disponibilizado pelos Serviços de Saúde, no qual os utentes indiquem o seu estado de saúde.

O governo obriga ainda a que todos os funcionários e utentes dos serviços públicos usem máscaras ao entrar nas instalações.

A administração pública de Macau possui cerca de 32 mil funcionários.

Trata-se de uma das muitas medidas que o governo colocou em prática de modo a fazer com que a cidade regresse passo a passo à normalidade e impedindo, ao mesmo tempo, a propagação do Covid-19 em Macau.

As autoridades sanitárias de Macau anunciaram, entretanto, que Macau não tem novos casos de vírus há 13 dias e revelaram que dois pacientes que estavam internados estão curados e abandonaram o hospital regressando à China.

Neste momento, dos 10 doentes com o Covid-19 detectados em Macau, apenas continuam hospitalizados cinco, sendo dois da China Interior e três de Macau.

Com 80% de queda no movimento fronteiriço, três dezenas de hotéis encerrados, dezenas de restaurantes fechados e com as ligações marítimas e aéreas cortadas com Hong Kong, o governo continua a apelar à população para que se mantenha nas suas residências e apenas saia de casa em casos de necessidade.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, vice-presidente do Centro de Coordenação Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, disse que o facto de não haver casos novos em Macau e estarem a ter alta doentes que haviam contraído a doença não significa que a situação epidémica tenha diminuído.

Ao contrário de zonas vizinhas, o abastecimento de bens alimentares tem decorrido normalmente, estando os supermercados repletos de produtos alimentares.

A província de Guangdong, onde Macau está localizado, registou 1322 casos de Covid-19 com 4 mortes, o município de Zhuhai, limítrofe a Macau, registou 97 casos sem fatalidades e em Hong Kong registaram-se 57 casos com uma morte. (Macauhub)