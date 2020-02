Os mais de 11 mil fracções autónomas e lugares de estacionamento transaccionados em Macau durante 2019 atingiram o valor de 62,24 mil milhões de patacas (7,78 mil milhões de dólares), informaram os Serviços de Estatística e Censos.

No ano transacto foram transaccionados 8277 fracções autónomas habitacionais (menos 2545 em termos anuais) pelo valor de 51,05 mil milhões de patacas, sendo de destacar que as fracções autónomas habitacionais dos edifícios construídos (7101) e as dos edifícios em construção (1176) se transaccionaram pelos valores de 40,61 e 10,44 mil milhões de patacas, respectivamente.

O preço médio por metro quadrado (área útil) das fracções autónomas habitacionais foi de 107 522 patacas no ano de 2019, equivalendo a um decréscimo de 0,8%, em termos anuais.

Refira-se que os preços médios por metro quadrado destas fracções em Coloane (125 799 patacas) e na Taipa (110 721 patacas) baixaram 7,2% e 1,5%, respectivamente, porém, o preço médio na península de Macau (104 346 patacas) subiu 2,4%.

O preço médio por metro quadrado das fracções autónomas habitacionais de edifícios construídos (100 977 patacas) cresceu 3,9%, contudo o das fracções autónomas habitacionais de edifícios em construção (142 487 patacas) baixou ligeiramente 0,1%. (Macauhub)