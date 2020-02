Os edifícios CIF Luanda One e CIF Luanda Two, localizados no distrito urbano da Ingombota, município de Luanda, foram apreendidos, informou segunda-feira em comunicado a Procuradoria-Geral da República de Angola.

Os edifícios propriedade da empresa chinesa de direito angolano China International Fund Limitada foram apreendidos no âmbito da Lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargado de Bens e da Lei Reguladora das Revistas, Buscas e Apreensões.

Na sequência do processo, a PGR designou o Ministério do Ordenamento do Território e Habitação como fiel depositário dos dois edifícios.

Essa apreensão surge no âmbito de um processo que já culminou com a apreensão de mais de mil imóveis inacabados, edifícios, estaleiros e terrenos, na urbanização Vida Pacífica (Zango Zero) e no Kilamba.

Estes imóveis estavam na posse das empresas China International Fund – CIF, Limited (CIF Hong Kong) e China International Fund Angola – CIF, Limitada.

A CIF Limited é uma empresa privada chinesa com sede em Hong Kong e escritório em Pequim, fundada em 2003, para financiar projectos de reconstrução nacional e desenvolvimento de infra-estruturas nos países em desenvolvimento, principalmente em África. (Macauhub)