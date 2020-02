O processo de migração da televisão do sistema analógico para o digital em Angola ficará concluído num período de cinco a oito anos, foi terça-feira anunciado em Luanda na cerimónia de lançamento de um projecto-piloto.

O projecto, que abrange as províncias de Luanda, Cabinda e Malanje, representa um passo decisivo, com o lançamento dos Serviços Integrados de Transmissão Digital – Terrestre (ISDB-T), segundo a agência noticiosa Angop.

O lançamento contou com as presenças dos ministros da Comunicação Social e o das Telecomunicações e das Tecnologias de Informação, respectivamente, Nuno Caldas Albino e José Carvalho da Rocha, e do embaixador do Japão em Angola, Hironori Sawada.

O projecto, além de permitir a transmissão de sinais de televisão em alta definição, vai proporcionar ainda micro-negócios em telecomunicações e congregar o cidadão para desenvolver negócios no domínio das comunicações e telecomunicações.

O ministro da Comunicação Social disse que após este projecto-piloto, para já lançado na província de Luanda, iniciar-se-á o alargamento da rede digital a todo o país, “para o que contamos com uma linha de financiamento do Japão.”

O embaixador do Japão em Angola disse, por seu turno, que o sistema de televisão digital, além de proporcionar melhorias nos meios de comunicação social, vai também beneficiar as telecomunicações e salientou que o seu país já está a prestar apoio técnico a cerca de 20 outros países. (Macauhub)