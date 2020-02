A saída de Cabo Verde da “lista negra” de paraísos fiscais da União Europeia é “um passo sólido para a transparência internacional que o país pretende atingir”, disse terça-feira o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças.

O ministro Olavo Correia, em comunicado divulgado na Praia, disse que a decisão representa mais um ” sucesso” do país, para o qual “foi crucial o empenho do parlamento e dos deputados, que estiveram empenhados à volta da causa”, bem como da equipa que trabalhou no processo, com vista a cumprir os requisitos comunitários.

O Conselho da União Europeia actualizou terça-feira a “lista negra” de paraísos fiscais não respeitadores das regras comunitárias, acrescentando as Ilhas Caimão, Palau, Panamá e Seicheles por não terem adoptado as reformas a que se tinham comprometido e retirando Cabo Verde, juntamente com outras 15 jurisdições.

Os quatro países adicionados à “lista negra” juntam-se aos oito territórios que já constavam da lista e continuam em situação de incumprimento, isto é, Samoa Americana, Fiji, Guam, Samoa, Omã, Trindade e Tobago, Vanuatu e Ilhas Virgens Americanas.

O documento é constantemente actualizado, pelo que, este ano, foram retiradas da lista 16 jurisdições (Antigua e Barbuda, Arménia, Baamas, Barbados, Belize, Bermudas, Ilhas Virgens Britânicas, Cabo Verde, Ilhas Cook, Curaçau, Ilhas Marshall, Montenegro, Nauru, Niuê, São Cristóvão e Neves e Vietname) por terem conseguido “aplicar todas as reformas necessárias para cumprir os princípios da UE em matéria de boa governação fiscal antes do prazo acordado”, indica o Conselho na nota. (Macauhub)