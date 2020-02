O governo de Angola planeia despender 100 milhões de dólares na compra de gado bovino para repovoamento animal do planalto de Camabatela, região que abrange parte das províncias do Cuanza Norte, Uíge e Malanje, disse um quadro do Instituto do Serviço de Veterinária (ISV).

Henrique Gimi, director-geral adjunto para a área técnica do ISV, disse à agência noticiosa Angop que aquele montante é o valor de uma dívida contraída junto de Angola pela República do Chade e que será paga com o fornecimento de animais.

Nos termos do acordo alcançado, o Chade fornecerá a Angola, por um período de dez anos, 75 mil cabeças de gado bovino, devendo o primeiro lote constituído por 4500 animais chegar ao planalto de Camabatela no final deste mês de Fevereiro.

Além dos mencionados 100 milhões de dólares, o Reino Unido disponibilizará um financiamento avaliado em 72 milhões de dólares para o repovoamento do planalto.

Este financiamento contempla a construção de infra-estruturas para albergar feiras para leilões de gado e apoio técnico aos fazendeiros e criadores de gado na região.

O Planalto de Camabatela tem uma área de 1,41 milhões de hectares e inclui 11 municípios naquelas três províncias. (Macauhub)