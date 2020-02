Um consórcio liderado pelo grupo China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) será um dos interessados na compra da participação do grupo português José de Mello Capital na Brisa – Auto-estradas de Portugal, escreveu a agência financeira Bloomberg.

A agência escreveu ainda ter o grupo CSCEC formado um consórcio com os fundos chineses CNIC Corporation Limited e Fundo de Cooperação e Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Entre os concorrentes à compra da participação do grupo José de Mello, bem como do fundo Arcus European Infrastructure Fund GP LLP, na concessionária de auto-estradas estarão igualmente as operadoras espanholas Global Via e Abertis , esta em consórcio com o fundo soberano de Singapura (GIC Private Limited), bem como os japoneses da Marubeni.

A Bloomberg acrecentou que entre os potenciais interessados estarão também outros fundos como os franceses da Ardian ou os australianos do Macquarie Group.

As fontes citadas pela agência indicaram ter a administração da concessionária estado a fazer apresentações técnicas aos potenciais interessados, sendo que o negócio, que ronda três mil milhões de euros, deverá ficar concluído até Julho próximo.

A Brisa assegura a operação de uma rede viária de mais de 1600 quilómetros em Portugal que inclui 17 auto-estradas. (Macauhub)