O governo de Macau anunciou que a partir de hoje todos os residentes e turistas que tenham estado na Coreia do Sul nos últimos 14 dias serão sujeitos a exames médicos nos postos clínicos estabelecidos para o efeito na península de Macau e na ilha da Taipa.

A medida surge na sequência de o governo passar a considerar a Coreia do Sul como zona de alta incidência epidémica.

A decisão foi tomada depois de se terem registado 703 casos com 6 mortos na Coreia do Sul e o governo de Seul ter declarado alerta máximo para combater o COVID-19.

A partir de um de Março são suspensas as ligações aéreas com a Coreia do Sul.

Os voos para Taiwan estão suspensos e reduzidas as ligações aéreas de Macau para a China Continental, Japão, Tailândia e Vietname.

No passado dia 20 as autoridades sanitárias de Macau consideram as províncias Guangdong, Henan e Zhejiang e os municípios de Pequim, Chongqing e Xangai como zonas de alta incidência epidémica.

Esta medida faz com que todos os residentes de Macau e turistas provenientes desta província e cidade sejam obrigados a fazer exames médicos à chegada a Macau.(Macauhub)