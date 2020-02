A Zona Económica Especial (ZEE) Luanda/Bengo vai contar, a partir de 2021, com um novo parque de feiras, com uma área de 40 mil metros quadrados, projecto orçado em 13 315 milhões de kwanzas (26,7 milhões de dólares), disse o administrador comercial do Grupo Arena.

Manuel Novais, que usava da palavra na sessão de apresentação do calendário de feiras para 2020, disse ainda que a futura área de exposição terá capacidade para albergar dezenas de milhares de pessoas, entre expositores e visitantes, com condições de comodidade e conforto (ar condicionado em todo o parque).

O administrador, citado pela agência noticiosa Angop, adiantou que entre as novidades para 2020 consta a primeira edição da Expo Namibe, a decorrer de 25 a 28 de Março.

“A Expo Namibe vai ser integrada nas Festas do Mar, o que vai permitir que as empresas tanto comerciais como industriais da província possam participar no evento”, disse.

Ao longo deste ano vão acontecer igualmente a 7ª edição da Alimentícia (de 13 a 16 de Maio, na Baía de Luanda), a 10ª edição da Feira Internacional de Benguela – FIB (de 27 a 30 de Maio, no Estádio de Ombaka), a 7ª edição da Feira Ambiente Angola (de 5 a 8 de Junho, Baía de Luanda) e a 5ª edição do Expo Indústria (de 23 a 26 de Outubro na Zona Económica Especial – ZEE).

De igual modo, a 36ª edição da Feira Internacional de Luanda (Filda) de 14 a 18 de Julho na ZEE), a 17ª edição da Projekta (de 23 a 26 de Novembro, na ZEE), a 2ª edição Cidade do empreendedor (de 14 a 17 de Outubro, na Baía de Luanda) e a 2ª edição da Feira das Indústrias do Mobiliário e Madeira de Angola – FIMMA (de 29 de Abril a 2 de Maio, na Baía de Luanda). (Macauhub)