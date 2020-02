A suspensão das licenças das companhias AAA Seguros, Mandume Seguros e Glinn Seguros em Angola tem um impacto económico insignificante, por não disporem de uma grande carteira de clientes, disse uma administradora da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (Arseg).

A administradora executiva para área técnica da Arseg, Filomena Manjata, recordou que a caducidade da licença da AAA Seguros para o exercício da actividade resultou da deliberação voluntária dos accionistas, que solucionaram antecipadamente a questão dos encargos com os clientes e parceiros.

As empresas Mandume Seguros e Glinn Seguros viram as licenças suspensas, devido ao cumprimento dos preceitos legais, com base no Artigo 9º do Decreto Presidencial nº 141/13, de 27 de Setembro, disse ainda a administradora em declarações ao Jornal de Angola.

Filomena Manjata sublinhou que também “não há qualquer preocupação concernente à liquidação de encargos financeiros por parte destas duas últimas seguradoras, pois nunca chegaram a desenvolver a actividade, quando a lei estabelece um período de seis meses, após a obtenção da licença, para que comecem a operar.”

A suspensão das licenças destas duas últimas companhias resultou de uma investigação levada a cabo por técnicos da agência, que constataram que nunca chegaram a desenvolver a actividade de seguros.

A administradora da Arseg acrescentou que o mercado segurador de Angola conta agora com 25 companhias em actividade. (Macauhub)