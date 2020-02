O governo de Macau vai rever o diploma legal que exige pelo menos dois anos de inscrição na Direcção dos Serviços de Finanças para que as pequenas e médias empresas possam candidatar-se aos planos de apoio existentes, segundo anúncio oficial.

O surto do vírus COVID-19 na China e as suas consequências em Macau levaram o governo do território a lançar dois planos provisórios de apoio às PME, nomeadamente um especial destinado a empresas com prazo de exploração inferior a dois anos e um de bonificação de juros de créditos.

A decisão de alterar o diploma legal que exige dois anos de inscrição nas Finanças visa, segundo um comunicado da Direcção dos Serviços de Economia (DSE) aliviar, “o mais rápido possível”, a pressão financeira sentida pelas PME.

O comunicado informa ainda ir o governo de Macau elaborar um regulamento administrativo relativamente ao segundo plano de apoio, que pretende proporcionar uma bonificação de juros às PME que tenham obtido um empréstimo junto dos bancos, até ao montante máximo de dois milhões de patacas, num limite máximo da taxa anual de 4%, por um período máximo de bonificação de três anos.

A DSE adiantou que as PME terão direito a candidatar-se aos planos provisórios e a outros que possam surgir, mesmo que sejam já beneficiárias do “Plano de apoio especial às PME afectadas pelo tufão Hato.” (Macauhub)