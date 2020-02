A linha de transporte de energia eléctrica Cuamba – Marrupa e a subestação de Marrupa, na província do Niassa, norte de Moçambique, foram recentemente inauguradas pelo Presidente Filipe Nyusi, escreveu a imprensa local.

Trata-se de um projecto inserido no plano de aumento da capacidade de fornecimento de energia de qualidade à Niassa e outras zonas a volta, com um custo na ordem de 54,5 milhões de dólares financiados pelo governo e parceiros.

A linha Cumba-Marrupa, com 110 quilovolts (kV) e a subestação de Marrupa permitirão a melhoria da qualidade de transmissão e distribuição de energia eléctrica, para dar resposta à procura a longo prazo, assim como melhorar o acesso à electricidade, fiabilidade e qualidade do abastecimento tanto aos consumidores existentes quanto os potenciais na província do Niassa e outras zonas circunvizinhas.

Antes da conclusão da nova linha de transporte, com 240 quilómetros de extensão, a ligação entre os dois pontos desta província era assegurada por uma linha de média tensão com 33 kV, situação que não permitia a concepção e consumação de programas de desenvolvimento socioeconómico.

A Electricidade de Moçambique, empresa pública, vai estabelecer até Setembro próximo 25 mil novas ligações na província do Niassa, em que 24,73% da sua população tem acesso a energia eléctrica.

O Presidente Filipe Nyusi disse na sua intervenção que a próxima meta, uma vez efectuada a electrificação de todos as capitais de distrito do país, concluir a electrificação dos 446 postos administrativos, de que faltam apenas 116. (Macauhub)