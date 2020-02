Os compromissos financeiros do Banco Mundial para com Moçambique atingiram 700 milhões de dólares em 2019, o valor mais elevado deste 2016, segundo o jornal moçambicano O País.

O jornal escreveu ainda que os fundos desembolsados no ano passado foram superiores aos contabilizados em 2018, com 530 milhões de dólares, bem como mais elevados do que os 316 milhões de 2016.

Em 2017 Moçambique recebeu o valor mais baixo dos anos em análise, com 104 milhões de dólares.

Os compromissos do Banco Mundial relativos a 2020 ascendem a 400 milhões de dólares, tendo o desembolso mais recente, de 75 milhões de dólares, tido lugar a 14 de Fevereiro.

Efectuado através da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA, na sigla em inglês), o desembolso visou apoiar os esforços do governo de Moçambique para atingir o que foi definido como o “dividendo demográfico”, aumentando o fortalecimento, o acesso à educação e a oportunidades de emprego, em particular raparigas adolescentes e mulheres jovens.

Este apoio surge pelo facto de Moçambique apresentar um dos maiores índices de fertilidade da África a sul do Saara, com taxas de casamento prematuro e gravidez na adolescência entre as mais altas do mundo. (Macauhub)