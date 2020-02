A Induve – Indústrias Angolanas tem estado a investir desde o ano passado 20 milhões de dólares na construção de uma unidade de moagem de trigo, disse o administrador financeiro da empresa.

Kidy Aragão disse ainda à agência noticiosa Angop que a a fábrica começará a processar 700 toneladas de trigo por dia a partir de 2021, com uma média anual de 255,5 mil toneladas, “com o objectivo de ajudar o sector acabar com o défice existente no mercado.”

Neste projecto, a empresa, inaugurada em 1957 e vocacionada para a produção de óleo vegetal, ração animal e farinha de milho, conta com um financiamento de 50%, ainda por concluir, do Banco BIC, ao abrigo do Programa de Apoio ao Crédito (PAC), sendo a restante metade fundos próprios.

A matéria-prima para produzir farinha de trigo continuará a ser o mercado externo, por incapacidade do mercado doméstico em dar resposta às necessidades da empresa.

Quando foi inaugurada em 1957, a Induve tinha na sua linha de produção dois produtos: óleo vegetal a partir do girassol e sabão em barra.

Com o processo de redimensionamento do sector empresarial estatal, a empresa foi privatizada em 2003 e passou a incluir na sua linha de produção a farinha de milho amarela e a ração animal, cuja matéria-prima teve de ser igualmente importada.

Kidy Aragão adiantou ter a empresa registado em 2019 uma quebra de 20% na produção de farinha de milho e ração animal, ao processar apenas 60 mil toneladas, devido à não disponibilização em tempo útil de divisas para a importação de matérias-primas. (Macauhub)