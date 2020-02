A Confederação das Associações Económicas (CTA) de Moçambique prevê apresentar projectos avaliados em 25 mil milhões de dólares na Conferência Anual do Sector Privado 2020, disse o director executivo da organização patronal.

Eduardo Sango disse ter mantido um encontro com um representante do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), no decurso do qual foi avaliada a carteira de projectos ligados a sectores como a agricultura, energia, infra-estruturas, turismo e logística para a área do petróleo e gás.

A XVII Conferência Anual do Sector Privado terá lugar em Maputo de 5 a 9 de Maio próximo, pretendendo-se que seja uma conferência de investimentos onde empresas moçambicanas e estrangeiras possam fazer negócios.

Eduardo Santo disse pretender a CTA desenvolver iniciativas com impacto económico e social no país, olhando para o sector de energia, por exemplo, para garantir o aumento do acesso por parte da população e abrindo oportunidades de negócios para o sector privado.

Para a conferência deste ano, a CTA conta com a parceria da Agência para Promoção de Investimentos e Exportações (Apiex) para a realização da conferência de investimentos e com a Invest In Africa, uma instituição especializada na ligação entre o sector de agricultura e o de petróleo e gás. (Macauhub)