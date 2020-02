O grupo China Three Gorges reduziu para 21,47% a sua participação na estrutura accionista do grupo EDP – Energias de Portugal com a venda de um lote de 1,8%, segundo um comunicado ao mercado.

A colocação junto de investidores institucionais qualificados foi feita através de processo de venda acelerada, numa operação coordenada pelos bancos BNP Paribas e a Merrill Lynch International.

A operação rendeu à China Three Gorges (Europe) 292,89 milhões de euros, tendo as acções alienadas – 65,82 milhões – sido vendidas ao preço unitário de 4,45 euros.

O grupo chinês continua a ser o principal accionista da EDP, sendo que o segundo maior accionista, a sociedade Oppidum Capital, S. L. tem apenas 7,19% do capital do grupo português.

Esta venda surge depois de uma outra empresa estatal da China, a sociedade de investimento CNIC Corporation Limited, ter vendido as suas acções na EDP depois do fracasso da oferta pública de aquisição (OPA) lançada em 2019 pela China Three Gorges. (Macauhub)