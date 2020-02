O oitavo relatório de conciliação dos pagamentos e recebimentos monetários provenientes da indústria extractiva será divulgado sexta-feira, informou a imprensa moçambicana.

O relatório a ser divulgado é referente ao período 2017/18, representando os fluxos monetários que tiveram lugar há sensivelmente dois anos.

Lançado no âmbito da Iniciativa para a Transparência nas Indústrias Extractivas em Moçambique (ITIEM), o relatório é um documento no qual vêm reflectidos os pagamentos declarados pelas empresas e os recebimentos confirmados pelo governo.

O jornal mediaFax escreveu que na maior parte dos casos tem havido discrepâncias consideráveis quanto aos valores que empresas mineiras afirmam ter pago ao Estado e o que o Estado confirma ter efectivamente recebido.

No evento, a ser promovido pelo governo através do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, participam instituições públicas, empresas do sector extractivo, organizações da sociedade civil, parceiros de cooperação e instituições académicas. (Macauhub)